♦♦♦HACHERATO IL SITO DI TELESTENSE: I testi vengono alterati con clamorosi errori

Attraverso una comunicazione via social Telestense informa i propri lettori e telespettatori di essere stati oggetto di attacco informatico. Un attacco che altera i testi degli articoli pubblicati: attacchi simili sono sempre più frequenti, anche se con modalità diversa, anche areacentese. com ha subito, negli anni, diversi attacchi informatici. Questo genere di reati creano parecchie problematiche anche di carattere economico e minano l’alto valore del servizio informativo. La Redazione di areacentese.com è solidale con Telestense, auspicando che le problematiche vengano risolte rapidamente e che i responsabili siano individuati e puniti severamente. Di seguito la comunicazione di Telestense.

Gentili lettori/lettrici e telespettatori/telespettatrici di Telestense, in queste ore, abbiamo verificato che i nostri articoli riportano svariati e clamorosi errori di digitazione. I nostri testi, una volta pubblicati, riportano errori che addirittura cambiano in caso di accessi diversi, anche se da parte nostra sono pubblicati in un’unica versione sul sito telestense.it, che in seguito viene condivisa su Facebook. Il sito probabilmente è stato colpito da un virus. E’ un comportamento che non dipende da noi, né dalla nostra volontà, e stiamo lavorando per risolvere questo increscioso problema. Ci scusiamo per il disagio, cercheremo di risolvere il prima possibile e grazie per l’attenzione.

