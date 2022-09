♦ARRESTI E DENUNCE DA PARTE DEI CARABINIERI

FERRARA: Extracomunitario rientra abusivamente in Italia arrestato dai CC, va in carcere.

La mattina di sabato 03 settembre 2022, una “gazzella” del Nucelo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ferrara, transitando lungo via Guido Picinelli, notava a bordo strada un cittadino extracomunitario che, alla vista dei militari, cercava di dileguarsi velocemente. Raggiunto dai due Carabinieri lo sraniero veniva identificato per A.A., 38 enne albanese in Italia senza fissa dimora, il quale alla banca dati delle forze di Polizia risultava essere già stato espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera, avvenuto nel luglio del 2016, con divieto di fare rientro in Italia per dieci anni, senza l’autorizzaizone del Ministero dell’Interno. Accompagnato presso la sede del Comando Provinciale per ulteriori accertamenti, emergeva che lo stesso soggetto aveva una precedente condanna, passata in giudicato, con cui gli era stata comminata la pena di un anno di reclusione. L’uomo veniva arrestato per l’illecito rientro nello stato e trattenuto presso le camere di sicurezza del presidio dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima. Lunedì 05 settembre il Giudice monocratico del Tribunale estesne ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza dibattimentale al prossimo 13 settembre, avendo ammesso l’imputato al rito abbreviato, ordinandone la liberazione se non detenuto per altra causa. I militari notificavano quindi all’albanese l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in forza della precedente sentenza e trasferivano A.A. presso la casa circondariale di via dell’Arginone, ove espierà la propria pena detentiva.

FERRARA: Anziana scippata della borsetta, indagano i Carabinieri.

La sera del 04 settembre 2022, all’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri perveniva una richiesta d’intervento da partte di una cittadina di Pontelagoscuro (Fe), la quale riferiva di essere stata poco prima scippata della borsetta. Immediatamente sul posto veniva inviata una pattuglia della locale stazione ai cui militari la 72 enne, residente in zona, riferiva che mentre percorreva la via Bentivoglio veniva avvicinata da un individuo col volto travisato, verosimilmente extracomunitario, che le strappava la bosresetta contenente la cifra di 30 euro e si dava velocemente alla fuga a piedi. La vittima non riportava lesioni e descriveva ai militari l’autore dello scippo. I Carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro, con l’ausilio della sezione operativa della Compagnia di Ferrara, avviavano le indagini al fine di risalire all’identità del criminale.

COMACCHIO: Fine settimana di ubriachi alla guida, tre denunciati ed un sanzionato dai CC

Tra le prime ore di domenica 04 settembre 2022 e la sera dello stesso giorno festivo, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio (Fe), intervenivano in più occasioni sulle strade del littorale estense, per controlli di soggetti postisi alla guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, ovvero ubriachi molesti. Il primo controllo è stato operato, all’una e dieci del mattino, dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile lungo la via Leopardi di Lido degli Estensi, ove un 32 enne rodigino veniva sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari al doppio del consentito (1,03). Verso le tre del mattino una cittadina comacchiese segnalava di essere stata coinvolta in un sinistro con una autovettura condotta da persona ubriaca. La pattuglia della Stazione di Lido degli Estensi interveniva quindi in viale Raffaello Sanzio di Lido di Spina ed accertava che effettivamente il conducente della Volkswagen Golf, coinvolta nel sinistro, era condotta da un ventenne ravennate che, al test alcolimetrico, risultava avere un tasso quasi quattro volte superiore al consentito (1,94). Il veicolo del giovane veniva sottoposto la sequestro finalizzato alla confisca, avendo superato il tasso di 1,5. Alle cinque successive al 118 perveniva una richiesta di assistenza sanitaria, per una persona che si lamentava stesa a terra, sempre in viale Raffaello Sanzio di Lido di Spina. Sul posto i militari ed i sanitari accertavano che il giovane, per il quale era stato richiesto l’intervento, era un 23 enne centese il quale, in evidente stato di ubriachezza, era autonomamente caduto a terra procurandosi delle lesioni al capo. Il ragazzo veniva trasferito dai sanitari all’ospedale del Delta per le cure del caso, nonchè sanzionato in via amministrativa dai Carabinieri per ubriachezza molesta. Dopo una domenica tranquilla, verso sera alla centrale operativa dei Carabiieri di Comacchio giungevano diverse segnalazioni relative ad una Porsche Cayenne che procedeva ad alta velocità e pericolosamente tra Lido di Spina e Lido delle Nazioni, urtando anche alcune auto in sosta, senza fermarsi per la relativa constatazione. Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile si mettevano immediatamente alla ricerca dell’autoveicolo, del quale alcuni cittadini riuscivano a rilevare anche il numero di targa. L’autovettura risultava essere stata poco prima rubata ad 63 enne ferrarese che si trovava in Lido di Spina. Poco dopo le pattuglie intercettavano e bloccavano l’auto, ancora in zona, con alla guida un 28 enne moldavo e passeggero un 32 enne milanese, entrambi noti alle forze di polizia. I due venivano deferiti in stato di libertà per ricettazione dell’auto e, il solo moldavo, anche per guida in stato di ebbrezza avendo rilevato un tasso alcolimetrico pari a 1,8. L’autovettura veniva restituita al legittimo proprietario che forniva anche i dati assicurativi per gli altri veicoli danneggiati.

POGGIO RENATICO: Rubati i soldi della sagra, indagano i Carabinieri.

Era l’una di notte di domenica 04 settembre 2022, quando il Presidente della Polisportiva che organizza la “Sagra del Cappellaccio di Coronella” di Poggio Renatico, chiedeva l’intervento di una pattuglia, lamentando il furto dell’incasso della manifestazione. Sul posto i militari della Stazione di Bondeno (Fe), accertavano che effettivamente, ingnoti malfattori si erano introdotti all’interno degli uffici della polistortiva, lasciati inavvertitamente aperti e si erano appropriati della cassettina contenente gli incassi delle serate della sagra, circa 3.000 euro. La parte offesa riferiva di non essere assicurata per tali eventi e presentava denuncia ai Carabinieri di Poggio Renatico, i quali avviavano le indagini del caso.

COPPARO: Brucia i rifiuti di plastica e vernici ma viene colto sul fatto dai Carabinieri.

Domenica 04 settembre 2022, nel corso della mattinata, ai Carabinieri della Stazione Berra (Fe) pervenivano alcune segnalazioni per una colonna di funo nero e denso provenire dallo zona di Ro Ferrarese. Una pattuiglia della Stazione si recava immediatamente sul posto ed individuava il luogo dell’accensione e sorprendendo un 61 enne del luogo, intento a bruciare dei rifiuti e dei residui di vernici in bidoni di plastica che sviluppavano una fitta coltre di fumo nero. L’uomo, alla vista dei militari, riconosceva le proprie responsabilità e provvedeva a spegnere le fiamme nonché a bonificare l’area. Del fatto veniva informata l’autorità giudiziaria estense per i provvedimenti di competenza.

PORTOMAGGIORE: Chiuso dai Carabinieri il “Bar in Piazza”, su ordinanza Prefettizia.

Nella mattinata di lunedì 05 settembre 2022 i Carabinieri della Stazione di Portomaggiore (Fe) provvedevano alla notifica e all’esecuziuoine dell’Ordinanza Prefettizia di sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico “Bar in Piazza”, sito in via Dante Alighieri di Portomaggiore. L’ordinanza, consegue a violazioni delle misure di contenimento anticovid commesse da F.L., 57 enne portuense, titolare del Bar nei mesi precedenti e comporterà la sospenzione/chiusura dell’esercizio pubblico per cinque giorni.

