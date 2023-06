♦CALDARONE PREOCCUPATA PER IL DESTINO DELL’OSPEDALE DI CENTO♦

Nonostante il silenzio imbarazzante degli ultimi mesi di questa amministrazione sui problemi legati alla sanità e le ripercussioni pesanti che questi avranno sulla cittadinanza centese, veniamo a conoscenza di situazioni imbarazzanti che preannunciano l’inevitabile e definitiva chiusura del Reparto Maternità della Nostra Città.

Ci risulta che, le vasche predisposte per il parto in acqua, siamo state accatastate e abbandonate ancora nuove in una stanza adibita a deposito.

Mi chiedo quale sia il motivo di questa decisione, forse legata alla rassegnazione di una chiusura definitiva a dimostrazione che nessuno sta lottando per evitarla.

Mi domando perché si siano spesi tanti soldi per l’acquisto di queste attrezzature moderne, se non vengono usate e addirittura smantellate in attesa della chiusura del Reparto a cui ne seguiranno tante altre, come successe a Bondeno.

La cosa grave, è che si sia costituita una Commissione Consiliare speciale a scopo di affrontare i problemi e combattere per il bene della Nostra Città, ma ad oggi chi governa ha scelto il silenzio e l’accettazione delle decisioni imposte dall’alto a discapito dei cittadini che pagheranno le conseguenze di una politica che, come è abituata a fare la sinistra, antepone sempre altre priorità al bene della gente….

Mi piace: Mi piace Caricamento...