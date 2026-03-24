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Cronaca

♦Ponte Nuovo: chiusura dal 27 aprile

DiGiuliano Monari

Mar 24, 2026
Post letto da: 85

Da lunedì 27 aprile il Ponte Nuovo sarà chiuso per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e rifacimento.
✅ Circa un mese in meno di chiusura rispetto al cronoprogramma iniziale, fermo restando eventuali imprevisti legati a eventuali piene e maltempo
✅ Maggiori lavorazioni in officina e meno lavoro in alveo, grazie a un confronto tecnico con tutte le parti coinvolte


✅ Minor impatto sul traffico durante il periodo di attività scolastica
🚗 Viabilità
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modifiche alla viabilità locale che entreranno in vigore ad aprile.

Giuliano Monari

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