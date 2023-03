ieri sera circa alle 21:30 un ragazzo di 36 anni italiano, per motivi da chiarire, si è dato fuoco al parco della Pandurera. All’arrivo dei sanitari di Sant’Agostino Soccorso c’erano già i vigili del fuoco che hanno tentato di spegnere le fiamme dall’uomo. Intervenuto anche il 118 e i carabinieri di Cento per le indagini del caso. Il paziente e’ vivo, in gravi condizioni, ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Cesena al Bufalini. in aggiornamento

