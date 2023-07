Un operaio di 27 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un capannone a XII Morelli in VIA MAESTROLA attorno alle 12. L’uomo, cosciente, è stato soccorso dai medici del 118 ed infine trasportato con l’eliambulanza al Maggiore di Bologna in codice rosso. Notizia in aggiornamento

