⚠🛑 ANCORA MALTEMPO IN ARRIVO!

Pare ormai certo che da martedì 16 maggio fino presumibilmente alla giornata di giovedì 18 maggio sono previste sui nostri territori piogge particolarmente intense, che cadranno su terreni già “zuppi” per le precipitazioni dei giorno scorsi. Nelle prossime ore saremo in grado di essere più precisi, una volta ricevuta dall’Agenzia regionale di protezione civile la prevista allerta meteo.Fin da subito è però necessario mettere in campo tutte le misure ed i comportamenti necessari per non farsi trovare impreparati: mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi stare lontani dalle zone allagabili non accedere agli argini non accedere ai sottopassi se allagati in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

