Attenzione, allerta meteo

Importante allerta meteo appena emessa dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per le prossime 24 ore.

” Valida dalle 00:00 del 14 marzo 2025 fino alle 00:00 del 15 marzo 2025

Allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA.

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, RA; per vento nelle province di RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN

Nella giornata di venerdì 14 marzo sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti, più probabili sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione già dalle prime ore del mattino. Si prevedono diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici, superiori alle soglie 3 su Reno e affluenti, superiori alle soglie 2 con possibili superamenti delle soglie 3 sui bacini Romagnoli. Sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 2 sui corsi d’acqua del settore centrale, prossimi alle soglie 1 sui corsi d’acqua del settore occidentale. Sul settore appenninico centrale e orientale saranno possibili fin dalle prime ore del mattino diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido. Inoltre saranno possibili diffuse frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità. Sui restanti settori appenninici i fenomeni sopraindicati saranno possibili, ma meno diffusi. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h)sulle aree appenniniche orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.”

