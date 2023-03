⚠ BEVILACQUA: Ritrovato l’uomo scomparso da casa domenica 19

E’ stato ritrovato dai carabinieri di Cento l’uomo, Rodolfo Gallerani,, 58 anni, che era uscito di casa a Bevilacqua domenica 19 pomeriggio attorno alle 14 con la sua bicicletta. Da quel momento non aveva più fato notizie di se e non aveva fatto ritorno alla sua abitazione. Dopo la denuncia di scomparsa da parte di un parente è partito un tam-tam sui social che “chiedeva aiuto a tutti” nel tentativo di ritrovare il congiunto. Di oggi pomeriggio la notizia che l’uomo è stato ritrovato, in buona salute anche se piuttosto confuso. Sono stati i carabinieri di Cento che lo hanno individuato, nelle campagne di Bondeno e lo hanno soccorso immediatamente affidandolo alle cure del 118 e avvertito i parenti. Accertato che le condizioni dell’uomo erano tutto sommato accettabili i parenti lo hanno riportato a casa.

