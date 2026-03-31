⚠Aggiornamento disservizi idrici nella zona sud est della città, particolare attenzione alla cittadinanza ‘fragile’

I tecnici di Hera hanno lavorato durante la notte completando il collegamento e ripristinando il servizio. Una volta riaperta l’acqua il collegamento è nuovamente saltato procurando un altro guasto e servono altri lavori che stanno per iniziare.

Dati i tempi prolungati di mancanza del servizio ho richiesto ad Hera che attivi immediatamente un piano di supporto partendo dalla cittadinanza fragile.

Oltre a questo ho richiesto l’attivazione di autobotti con acqua potabile a servizio della cittadinanza. Vi comunicheremo orario e collocazione tra poco.

Non ho fatto mancare a Hera il mio disappunto per questa situazione, ma fino a quando non è risolto il problema è bene concentrare le energie nel risolverlo.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile.

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