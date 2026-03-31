⚠Aggiornamento ore 14.00 – disservizi idrici nella zona sud est della città, tecnici del Gruppo Hera al lavoro dalla scorsa notte

Un’autobotte è stata posizionata nel parcheggio della Coccinella Gialla, a disposizione di tutta la cittadinanza. È possibile recarsi sul posto muniti di contenitori per il prelievo dell’acqua.

Una seconda autobotte è in arrivo e sarà collocata nel parcheggio di via Israeliti.

I tecnici del Gruppo Hera sono impegnati dalla scorsa notte in operazioni di pronto intervento nel cantiere di via XX Settembre a Cento, dove è in corso la messa in servizio di una nuova conduttura idrica. A causa di una complicazione durante le difficili fasi di collegamento della condotta, nella prima mattinata è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze che si trovano nei pressi del cantiere, mentre nella zona sud dell’abitato si avvertono cali di pressione diffusi.

Per sopperire alla mancanza d’acqua, sono già attive due autobotti, una in via Dei Tigli, presso la Coccinella Gialla, e l’altra in via degli Israeliti. I cittadini potranno quindi rifornirsi di acqua potabile, fino alla fine dell’intervento che dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Il Gruppo Hera, in costante contatto con l’amministrazione comunale, si scusa per il guasto non prevedibile e assicura che i tecnici stanno lavorando ininterrottamente con l’obiettivo di ripristinare il servizio idrico nel minor tempo possibile.

Si ricorda che è sempre attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero gratuito di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

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