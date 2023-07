⚠ALBERONE: Esce di strada e resta ferito, 27enne trasportato con l’elicottero al Maggiore

Un grave incidente stradale è avvenuto nottetempo su Via Riga in località Alberone. Erano le le 5e30 di questa notte quando, forse a causa di un colpo di sonno, un 27enne di Alberone è uscito di strada andando a sbattere contro un palo e finendo nella campagna circostante. Acuni passanti si sono accorti della vettura ed hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto il 112 dei carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che, considerate le gravi ferite riportate dal 27enne, hanno preferito fare arrivare l’elisoccorso per trasportare l’uomo al Maggiore di Bologna presso il traumacenter.

