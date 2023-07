⚠ALLERTA GIALLA PER FORTI TEMPORALI per giovedì 13 luglio

Dall’allerta meteo per temperature estreme a quella per forti temporali. Per la provincia di Ferrara e quindi anche Cento infatti, la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso per la giornata del 13 luglio un bollettino con previsione di precipitazioni intense e forti temporali.

Per la giornata di giovedì 13 luglio, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Nella prima parte della giornata sono, inoltre, previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...