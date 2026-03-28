⚠CHIUSURA PONTE NUOVO: Aggiornamenti sulla viabilità centese – video sul canale YouTube

Chiusura Ponte Nuovo: definite le modifiche alla viabilità interna nei Comuni di Cento e Pieve di Cento

Come annunciato pochi giorni fa, da lunedì 27 aprile il Ponte Nuovo che collega Cento a Pieve di Cento sarà chiuso per consentire l’avvio dei lavori che porteranno alla sua demolizione e poi al suo rifacimento.

A seguito di una serie di incontri di coordinamento tra amministratori e tecnici dei Comuni interessati sono state definite alcune modifiche alla viabilità interna, con l’obiettivo di fluidificare il transito e assicurare la sicurezza del traffico.

In particolare, nel Comune di Cento saranno realizzati due interventi, frutto di una valutazione complessiva della viabilità interna. Il primo prevede la realizzazione di una nuova rotonda nell’incrocio tra via Lavinino e via XX Settembre, che si trova vicino a un ingresso del Ponte Vecchio. Inoltre, si provvederà all’integrazione dei due incroci già presenti tra via Guercino – via IV Novembre – via I Maggio – via Malpighi, che diventeranno un’unica rotatoria, con l’obiettivo di fluidificare il transito nella viabilità interna della città.

Le modifiche nel Comune di Pieve di Cento prevedono, invece, che lo stradello Lanzoni diventi a senso unico in direzione di via Ponte Nuovo. Sarà, inoltre, impedita l’uscita da via Vivaldi su via Cento. L’uscita sarà consentita solo da via Verdi dove, all’incrocio con via Cento, sarà installato un semaforo intelligente. Infine, via 2 Giugno diventerà a senso unico in uscita su via Irma Bandiera quindi via Carbonara.

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore nel mese di aprile, prima della chiusura del Ponte Nuovo, per consentire agli automobilisti di abituarsi gradualmente alle novità. Nel frattempo, continuano i tavoli tecnici per valutare se sia necessario apportare ulteriori modifiche.

È già in corso un’attività capillare di informazione e condivisione, che proseguirà anche nelle prossime settimane con la definizione degli ultimi dettagli, utilizzando tutti i canali già attivi per aggiornare la cittadinanza sui lavori di rifacimento e riqualificazione del Ponte Nuovo: pagina dedicata sul sito internet del Comune di Cento, pagina Facebook e gruppo WhatsApp dedicati “Nuovo Ponte Nuovo”, oltre ai giornali comunali di Cento “Il Gambero” e di Pieve di Cento “Cronache”, che saranno distribuiti a inizio aprile.

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