⚠INAUGURAZIONE DELLA PINACOTECA: 🛑CAMBIA LA CIRCOLAZIONE

Per consentire le celebrazioni di inaugurazione della Pinacoteca Civica, i giorni 25 e 26 novembre sono istituite le seguenti prescrizioni: E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE:* Sabato 25 dalle ore 10 alle ore 13 fino al termine della cerimonia di inaugurazione in Via Matteotti nel tratto da Via Gennari a Via Ugo Bassi e dalle ore 21 alle 01 del giorno successivo in occasione del concerto, con OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA o A SINISTRA verso Via Gennari per i veicoli che circolano su Via Matteotti.* Dalle ore 9 alle 01 del giorno successivo in Via Matteotti nel tratto da Via Ugo Bassi a Piazza Guercino e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle 19, con OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA verso Vicolo San Salvatore per i veicoli che circolano in Via Baruffaldi. Domenica 26/11 dalle ore 7 alle ore 19 – E’ ISTITUITO il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE ed il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA per tutti gli autoveicoli fino al termine dell’evento in Piazza Guercino e Via Matteotti nel tratto da Via Ugo Bassi a Piazza Guercino con OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA verso Vicolo San Salvatore per i veicoli che circolano in Via Baruffaldi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...