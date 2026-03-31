Iniziano oggi, martedì 31 marzo, i lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra Via Lavinino e Via XX Settembre a Cento.

Contestualmente all’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria, compresa l’esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, è istituito un divieto di sosta nelle aree perimetrali, un restringimento di carreggiata e/o in alternativa un senso unico alternato per tutti i veicoli in corrispondenza dell’area interessata ai lavori. Si potrebbero verificare delle temporanee brevi interruzioni del traffico veicolare al fine di garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e garantire l’incolumità degli utenti della strada. Per tutta la durata dei lavori è istituito il limite di velocità 30 Km/h nell’area interessata.

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