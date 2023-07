⚠LIDO DEGLI ESTENSI: Scontro auto scooter, muore un 30enne di Ravenna, Michele Picciafoco

Tragico scontro ai Lidi ieri sera attorno alle 20. Ieri sera poco prima delle 20 un motociclista di 30 anni, Michele Picciafoco, originario di Napoli ma residente a Ravenna, è morto per le gravissime lesioni derivate dal tremendo scontro tra il suo scooter e un’auto. La vittima viaggiava su uno scooter “T Max” quando per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto ,o scontro con una Golf condotta da un cittadino marocchino. La tragedia si è verificata all’incrocio tra la stessa Romea e via Alighieri – quest’ultima termina immettendosi proprio sulla Statale – nel punto in cui sono posizionate le segnalazioni ufficiali di ingresso a Lido Estensi. Secondo i primi rilievi lo scooter condotto da Michele Picciafoco stava viaggiando in direzione Venezia quando, per cause che saranno da stabilire, è avvenuto il violentissimo impatto. Stando alle prime ricostruzioni, il 30enne sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. La strada è rimasta chiusa per un paio d’ore. L’uomo lascia la moglie Marika.

Il luogo del mortale

Michele Picciafoco

