⚠PIEVE DI CENTO: Fuga di gas durante lavori

Nella mattinata di oggi, durante un’attività di pronto intervento in corso su via Provinciale Cento, all’intersezione con via Rossini, si è verificata la rottura di una condotta ad alta pressione che ha provocato una importante fuga di gas. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno coordinato le operazioni di evacuazione prudenziale delle famiglie residenti nelle immediate vicinanze e messa in sicurezza dell’area. Sono tuttora in corso le operazioni di ripristino della tubatura da parte dei tecnici di Hera e della ditta subappaltatrice, che stanno operando senza mai togliere la fornitura di gas alle abitazioni. Il Comune di Pieve di Cento ha aperto il Centro Operativo Comunale e ha messo a disposizione la Palestra dell’Area di prima accoglienza in via Cremona qualora i lavori si fossero dovuti protrarre a lungo. Sul posto sono intervenuti prontamente anche la Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera, la Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, i Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Il Sindaco era sul posto per ricevere direttamente le informazioni e per ringraziare personalmente tutte le persone e le forze che si sono immediatamente attivate. Si ringrazia inoltre il Comune di Cento per la collaborazione prestata ai fini di una miglior gestione della viabilità interessata dalle necessarie deviazioni. Dalle previsioni attuali le operazioni si protrarranno ancora per 2 o 3 ore e in quel momento, previo indicazioni da parte delle forze dell’ordine presenti, i cittadini potranno rientrare nelle proprie case. Questo dovrebbe avvenire entro la fine del pomeriggio (non oltre le ore 19.00).La viabilità locale è stata necessariamente modificata: non potendo consentire il transito su via Provinciale Cento, tutto il traffico di attraversamento è deviato su via Ponte Nuovo mentre i residenti della zona potranno raggiungere la propria abitazione utilizzando le indicazioni fornite sul posto.

