⚠PONTE SUL CAVO NAPOLEONICO SU SP66. Necessario intervento urgente, istituito senso unico alternato dal 23 marzo – video sul canale YouTube

ll Comune di Terre del Reno informa i cittadini che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate sul ponte sul Cavo Napoleonico lungo la Strada Provinciale 66, si rende necessario procedere con un intervento urgente di messa in sicurezza della struttura.

Dopo una prima chiusura temporanea che ha consentito di effettuare le verifiche tecniche sul manufatto, è emersa la necessità di intervenire in maniera strutturale sul ponte. Per consentire l’avvio dei lavori sarà quindi istituito un senso unico alternato regolato da semafori nel tratto di Via Statale compreso tra l’intersezione con Via Mazzini e il civico 188, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 23 marzo e fino al termine degli interventi previsto per il 5 settembre.

«Comprendiamo bene i disagi che questa situazione potrà creare a cittadini, lavoratori e a chi percorre quotidianamente questo tratto di strada – dichiara il sindaco Roberto Lodi – ma gli interventi sono necessari e urgenti per garantire la sicurezza della struttura. Dopo le verifiche tecniche è emersa chiaramente la necessità di intervenire e, anche in questo caso, il sacrificio richiesto alla comunità è finalizzato alla sicurezza di tutti».

Il sindaco ricorda inoltre che la strada interessata è una strada provinciale e che quindi la competenza sull’infrastruttura è della Provincia. «Come Comune non possiamo intervenire direttamente su una strada provinciale – prosegue Lodi – ma siamo in costante contatto con la Provincia di Ferrara affinché i lavori possano essere realizzati nel modo più rapido possibile».

L’amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare la Provincia di Ferrara per l’attenzione rivolta a questa infrastruttura strategica per il territorio. «Si tratta di un intervento importante per il futuro della viabilità locale – aggiunge il sindaco – e per questo voglio ringraziare la Provincia e in particolare il vicepresidente Alessandro Guaraldi, che ha la delega alle infrastrutture, per l’attenzione e l’impegno dimostrati verso il nostro territorio e verso la sicurezza dei cittadini».

Per limitare i disagi alla circolazione si consiglia, a chi ne ha la possibilità, di utilizzare il tratto della Cispadana per raggiungere San Carlo più rapidamente, evitando il passaggio sul tratto interessato dal senso unico alternato e contribuendo così a ridurre eventuali code.

Il Comune di Terre del Reno si scusa con i cittadini per i disagi temporanei e ringrazia tutti per la comprensione e la collaborazione in una fase in cui la priorità resta la sicurezza delle infrastrutture e della viabilità del territorio.

