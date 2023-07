⚠VIGNOLA (Mo): Monica Pioppi di 52 anni è morta sul colpo falciata da una moto

Come riporta modenaindiretta La città di Vignola è scoccata dopo il drammatico incidente avvenuto domenica sera poco prima delle 20 lungo via per Spilamberto davanti al McDonald’s in località Brodano. Monica Pioppi, vignolese, di 52 anni è morta sul colpo falciata da una moto che le è piombata addosso dopo avere urtato un’auto. Lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara la figlia del compagno della donna, una ragazza di 17 anni, mentre la sorella gemella e il padre sono rimasti incolumi. La famiglia si trovava sul marciapiede vicino al fast food. Da una prima ricostruzione pare che la moto, che viaggiava in direzione Modena, stesse cercando di superare una Fiat Punto che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del McDonald’s. Un impatto violentissimo: il centauro, un 47enne di Casalecchio di Reno, è volato a metri di distanza, centrando in pieno la donna e una delle ragazze. Una scena sconvolgente alla quale hanno assistito diverse persone. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che ora si stanno occupando della ricostruzione della dinamica. Purtroppo per Monica Pioppi non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati. Serie le condizioni di una delle due gemelle, trasportata d’urgenza all’ospedale; ferito ma non in pericolo di vita anche il motociclista. Monica Pioppi era una persona molto conosciuta a Vignola, soprattutto per il suo impegno all’Ant, l’associazione per la ricerca contro il tumore. FONTE modenaindiretta link all’articolo originale👉 modenaindiretta

