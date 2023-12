✨AUGURI IN ‘BALTUR ARENA’ PER LA BENEDETTO XIV-VIDEO

ALLA BALTUR ARENA LA CENA DI NATALE DELLA BENEDETTO

Da teatro delle battaglie sportive dei biancorossi a luogo di convivialità: il parquet della Baltur Arena ha vissuto lunedì 18 dicembre una serata speciale, in occasione della tradizionale cena di Natale della società, nuovamente aperta a tutto il pubblico per la prima volta dopo il Covid.

La risposta di tifosi, appassionati e addetti ai lavori non si è fatta attendere: oltre 300 persone, infatti, hanno affollato le tavolate disposte sul campo da gioco della Sella Cento, per l’occasione trasformato con maestria da tutto lo staff del palazzetto in un salone addobbato a festa. In un clima che ben si addiceva alle prossime festività, si è quindi tenuta questa serata unica e ricca di momenti da ricordare: dai giocatori della Sella Cento intenti a servire ai tavoli nell’inedita veste di camerieri alla lotteria che ha messo in palio numerosi premi diversi offerti da sponsor e partner biancorossi, dall’accompagnamento musicale del coro Vocal Vibes fino agli interventi del Presidente Gianni Fava, del Sindaco Edoardo Accorsi e delle tre figure che hanno rappresentato la squadra: il General Manager Giulio Iozzelli, Coach Matteo Mecacci e il Capitano Daniele Toscano.

Una serata, quindi, in cui il popolo biancorosso ha risposto presente, dimostrando fortemente la propria vicinanza e l’attaccamento continuo alla squadra anche, come ribadito dal Presidente nel suo discorso di auguri, in un momento di difficoltà.

A permettere il successo della serata è stato, in primis, lo sforzo organizzativo dello staff della Baltur Arena, oltre al prezioso aiuto dei partner di serata: Felsinea Ristorazione, che ha fornito il catering ben apprezzato da tutti i commensali; Garani Pastry & Bistrot, autore delle torte che hanno chiuso in dolcezza la serata; Wine Selection, che si è occupata dei vini; Il Cucco, che ha creato l’angolo bar; MC5 Media, che ha realizzato il comparto media della serata; Lombard International Assurance.

Una nota particolare, inoltre, va riservata a tutti gli sponsor che hanno deciso di offrire i premi messi in palio attraverso la lotteria: Area Suono, Banca Patrimoni Sella & C., Bramante, DAP Store, Milwaukee, Gianni Negrini, Impresa Merighi, Wine Selection e Banca Centro Emilia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...