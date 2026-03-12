🏀BASKET: Flats Service Fortitudo Bologna- Sella Cento 78-70 – il video dell’inviato al Paladozza Matteo Obinu

La Sella Cento scende in campo al PalaDozza per il recupero della 27esima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West contro la Fortitudo Flats Service Bologna.

I primi cinque scelti da coach Di Paolantonio sono: Berdini, Devoe, Conti, Davis e Tiberti. Coach Caja risponde con: Sarto, Sorokas, Fantinelli, Anumba e Perkovic.

La Flats Service apre il match con un parziale di 5-0 ma la Sella risponde con il canestro di Davis e la tripla di Conti. Il primo quarto è equilibrato: rubata e contropiede di Devoe per il pareggio a quota 11. Primo vantaggio centese sul 11-13, poi la Benedetto trova l’allungo nel finale di periodo con due triple: 17-24 alla prima pausa.

In avvio di secondo quarto la Sella trova il massimo vantaggio sul +11 e conduce per tutta la frazione grazie ai canestri dei suoi esterni.

La Fortitudo torna in partita ma Cento resta meritatamente avanti sul finire di primo tempo.

Nella ripresa si avanza ancora punto a punto: i biancorossi lottano in difesa e in attacco muovono bene la palla, realizzando i tiri aperti costruiti. La Fortitudo, però, si affida al tiro da fuori e sul finale di periodo pareggia la partita a quota 60.

Bologna trova l’allungo nell’ultimo e decisivo quarto, mentre Cento fatica a trovare il fondo della retina. I padroni di casa si aggiudicano la partita con il punteggio di 78-70.

Così coach Di Paolantonio nel post partita: “Siamo stati bravi, una delle migliori partite in trasferta su un campo difficile. Questa è la squadra che sono orgoglioso di allenare: dobbiamo essere questi da qui alla fine del campionato”.

Il prossimo impegno per la Sella Cento, dopo la pausa final four di Coppa Italia, è previsto per sabato 21 marzo al Palasport Del Mauro contro Avellino Basket.

TABELLINI

CENTO

Devoe 17, Davis 16, Berdini 12, Conti 11, Montano 7, Tanfoglio 3, Moretti 2, Tiberti 2, Fall, Arletti. NE Guerrieri

FORTITUDO

Perkovic 25, Imbrò 11, De Vico 10, Sarto 9, Sorokas 8, Anumba 6, Fantinelli 6, Della Rosa 3, Guaiana,

NE Braccio, Bentivogli, Gamberini

