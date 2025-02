🏀BASKET: Le parole di Coach Di Paolantonio prima dello scontro diretto contro Vigevano

“Domenica sarà una partita durissima, difficile, perché è uno scontro diretto e Vigevano spingerà tantissimo, anche supportati dal palazzetto. Noi dobbiamo proseguire sul solco che abbiamo tracciato, quindi rimanere solidi per 40’, come abbiamo fatto contro Cantù, ma anche a Torino o Piacenza. Importante sarà rimanere uniti dopo ogni difficoltà, perchè sarà una partita fisica, dove Vigevano spingerà molto sull’acceleratore. L’aspetto mentale sarà fondamentale, dobbiamo essere bravi a gestirlo per tutta la partita. E’ uno scontro diretto, non decisivo, ma sicuramente molto importante. ”

Giovanni Piastra, secondo assistente allenatore, ha analizzato la sfida, parlando anche del momento che sta vivendo la squadra:

“Sicuramente dovremo essere bravi ad affrontare Vigevano prestando massima attenzione ai loro scorer, Stefanini e Mack; grande aggressività e intensità difensiva saranno la chiave della partita. Ci aspettiamo una partita sporca, una battaglia. Entrambe le squadre sanno che è un match fondamentale nell’ottica salvezza, quindi dovremo essere bravi ad affrontarla al meglio, soprattutto all’inizio, ed aggredire la partita come abbiamo fatto con Cantù. Credo che per partite come queste l’aspetto mentale sia prioritario rispetto a quello tecnico tattico. Questa settimana abbiamo portato avanti alcune idee dell’ultimo periodo, sia offensive che difensive. Abbiamo ancora tanto da migliorare a livello di posizionamento e di comunicazione difensiva. Da un punto di vista offensivo l’idea è sempre quella di correre, abbiamo tanti giocatori che possono spingere il contropiede e vogliamo utilizzare questa nostra caratteristica per velocizzare il gioco.

La squadra fisicamente sta bene, stiamo lavorano giorno dopo giorno per fare recuperare Sperduto, mentre Tamani sta recuperando sempre di più la condizione, quindi nel complesso direi che stiamo bene, sicuramente pronti ad affrontare una sfida come quella di domenica.”

