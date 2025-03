🏀CUORE SELLA NON BASTA, LA SPUNTA ORZINUOVI: 76-71 IL FINALE

La Benedetto XIV arriva ad Orzinuovi per uno scontro diretto che vale tantissimo per la corsa Salvezza. Sono tantissimi i tifosi che hanno accompagnato la Sella oggi e che riempiono la tribuna ospiti del Pala Bertocchi. Berdini, Nobile, Devoe, Davis e Benvenuti da un lato, Simmons, Bogliardi, Costi, Williams e Guariglia.

PRIMO QUARTO

L’ex di giornata, Gabe Devoe, apre le danze con i primi due, poi Costi assorbe il contatto in area e segna, subendo anche il fallo. Williams sfrutta il miss match con Devoe e si iscrive alla gara. La Sella fatica a trovare ritmo in attacco, tre liberi di Costi e una scorribanda di Simmons mandano i padroni di casa sul +8. Cento non trova sbocchi alla simil zona che Orzi schiera per limitare Davis e compagni, il Gruppo Mascio si porta sul +11, poi Alessandrini è bravo a far saltare Williams e concludere al ferro. Williams sfiora la schiacciata dell’anno dopo un recupero pazzesco di Bertini, ma la Sella regge anche se rimane inchiodata a 6 dopo l’errrore di Sperduto da tre. Dall’altra parte, Bertini punisce e fa 18-6 dopo quasi 9’. Davis scuote i suoi attaccando Moretti e segnando con il fallo. Stacy non riesce a convertire, ma nell’azione successiva fa 2/2 e il primo quarto si conclude 18-10.

SECONDO QUARTO

Tanfoglio con la solita faccia tosta si prende e realizza la tripla, poi Benvenuti sbaglia la penetrazione, ma cattura il rimnbalzo e fa -3. Moretti lato Orzi fa 2/2 dalla lunetta, ma spende subito due falli, la Sella alza l’intensità in difesa, Devoe rientra e segna attaccando l’area, ma Orzi trova bene prima Guariglia e poi Williams ed è di nuovo +4 padroni di casa al Pala Bertocchi. Alessandrini attacca Costi dal post basso con grande cattiveria, poi Devoe attacca l’area, ma Costi lo stoppa al ferro, nell’azione successiva Davis fa -1, con quattro punti in fila, prima che Simmons spari da tre punti e Guariglia sfrutti la marcatura di Berdini per appoggiare il 34-28 a poco più di 1’ dal termine dei primi 20’. Williams ne segna altri due alla sua maniera, poi Davis da fermo gli stampa una tripla in faccia e sull’ultima azione stoppa Simmons. Il primo tempo finisce 36-33.

TERZO QUARTO

La Sella inizia bene con i canestri di Devoe e Benvenuti e la tripla di Davis, dall’altra parte Bogliardi allunga dalla lunetta e la tripla di Guariglia riporta avanti Orzi, ma sul ribaltamento Nobile è lucido a rimbalzo in attacco, servendo Devoe per il nuovo +1. Guariglia timbra ancora da tre punti, ma Benvenuti risponde subito eseguendo alla grande il pick & roll con Berdini e riportando a -3, poi ci pensa lo Chef a pareggiare l’incontro a quota 47, poi Williams conclude al ferro una bell’azione della squadra di Ciani . Davis continua a sparare dalla lunga, questa volta non dichiarando la tabella, ma il vantaggio dura pochissimo perché Bertini paga la cauzione per Orzi con la tripla a gioco rotto, poi si ripete nell’azione precedente e sono due giocate pesantissime. Devoe accorcia a -3, Williams dalla lunetta rimette due possessi di distacco e con la tripla del +8 costringe coach Dipa al timeout. Il terzo quarto si chiude proprio 60-52.

QUARTO QUARTO

La Sella spreca un paio di transizioni interessanti, dall’altra parte Orzinuovi è killer e Loro segna la tripla del +11. Davis appoggia al vetro dopo il rimbalzo e l’assist di Benvenuti, ma la squadra di Ciani gioca benissimo ora e trova sempre il modo di mandare al ferro i suoi terminali, Willimas va ancora in lunetta e non sbaglia, ancora +11, che diventa +13 dopo il jumper di un Guariglia in grande fiducia.

Devoe segna con il fallo e fa -10 dopo il timeout della Sella, poi Berdini semina la difesa avversaria per il -8 Benedetto XIV, Devoe fa lo stesso e riporta i suoi a -6. La Sella ha l’inerzia tutta dalla sua parte ora, Devoe trova una grande traccia per Benvenuti che appoggia in volo il -4 e timeout per Franco Ciani. Bertini è bravissimo a trovare un pertugio per il +6, Devoe risponde con la tripla del -3, ma fallisce quella forzata del pareggio, la Sella difende alla grande, ma Costi trova un preziosissimo rimbalzo in attacco che vale il +5 a 1’ dal termine. Berdini dalla lunetta fa -3 a 33” dalla fine, serve una super difesa, che arriva, dall’altra parte Moretti spende il fallo su Davis a 4” dalla fine, 2/2 della stella della Benedetto, con Ciani che chiama timeout. La Sella spende subito fallo su Williams che segna il primo e mette anche il secondo. Timeout Sella. Serve una tripla immediata. Davis riceve ma pesta la linea laterale. Finisce qui la gara, con i fischi che volano per aria, 76-71 Orzinuovi, la Sella ha lottato come sempre, ma oggi la squadra di Ciani ha meritato la vittoria.

TABELLINI

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Loro 3, Bossi 2, Bertini, Williams 22, Bergo, Costi 10, Bogliardi 2, Guariglia 12, Simmons, Haidara, Moretti

SELLA CENTO: Devoe 18 , Berdini 4, Alessandrini 4, Graziani, Sperduto 1, Davis 27, Nobile Tanfoglio 5, Moretti, Benvenuti 10

Crediti: Antonio Iachini

