🏀IL PREPARTITA DI TRAMEC CENTO-RIVIERABANCA RIMINI

Per la terza giornata di campionato la Tramec Cento ritrova sul campo casalingo alle ore 18:00 la RivieraBanca Rimini, squadra già incontrata e battuta il 10 settembre in Supercoppa. Ad inizio settembre la situazione era però diversa: a Rimini mancavano due giocatori importanti come Tassinari e Anumba, oggi coach Ferrara potrà contare su tutta la sua rosa di giocatori. Rimini arriva da due sconfitte la prima a San Severo poi il derby contro Forlì, Cento da due vittorie con la Fortitudo e Chiusi. Rimini metterà in campo la voglia di riscattarsi, Cento quella di riconfermarsi.

Per alcuni giocatori questo match rappresenta un incontro con il proprio passato: gli ex della partita sono il Capitano della Tramec Giovanni Tomassini che nella stagione 2010/11 ha vestito la maglia di Rimini e il centese Andrea Tassinari, play biancorosso, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del basket a Cento.

Coach Mecacci ha condiviso le sensazioni pregame: “Abbiamo già incontrato Rimini quest’anno in Supercoppa, ma sarà completamente diverso; se la Spercoppa rappresentava un momento di prestazione, dove le squadre giocavano senza l’assillo e la necessità di portare a casa la vittoria, domenica mi aspetto una Rimini che metterà energia fin dal primo possesso”.

Anche Yankiel Moreno ha sottolineato l’importanza di farsi trovare pronti contro una squadra che ha iniziato il campionato in salita: “Mi aspetto una partita molto fisica, arriveranno a Cento con grande intensità.”

