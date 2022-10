🏀QUASI TUTTO ESAURITO A CENTO PER IL DERBY TRAMEC-FORTITUDO🏀

Per il derby Cento-Fortitudo, la prima di campionato in programma per domani domenica 2 ottobre, si prospetta un pienone storico alla Milwaukee Dinelli Arena.

L’entusiasmo per questa partita si riflette nelle poche decine di posti rimasti dopo il tutto esaurito sugli spalti! Dopo tre giorni di vendita in presenza, ieri sulla piattaforma online ticketsms in pochissimi minuti sono andate sold out le gradinate. Questo grande traguardo per la città di Cento potrebbe rappresentare un record storico mai raggiunto per un evento sportivo nel comune.

Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma: https://www.ticketsms.it/it/event/rLKTtZfs

