🏀Sella Cento, il ritorno alla Baltur è amaro: Torino vince per 66-82 – video sul canale YouTube

Dopo cinque mesi dall’ultima partita giocata alla Baltur e con ancora impressi i ricordi della straordinaria vittoria contro Forlì che è valsa la salvezza senza passare dai playout, la Sella Cento torna a casa. L’avversario per la seconda giornata di campionato è Torino, squadra che, come Cento, ha conquistato la vittoria nella prima giornata.

L’entusiasmo dei centesi è alto ma sono gli ospiti a trovare i primi punti e a mettere in mostra il loro gioco offensivo. I biancorossi ci mettono un po’ a sboccarsi e lo fanno con Tiberti, autore dei primi canestri dei padroni di casa. In un palazzetto che assiste silenzioso, vista la protesta delle “curve” per le nuove normative sui biglietti, Torino conduce la partita e chiude il primo quarto avanti 15 a 22.

Nel secondo parziale i tifosi iniziano a cantare ma in campo la musica non cambia: i giocatori di coach Montano trovano tanti punti dentro l’area centese e respingono ogni tentativo di riavvicinarsi della Benedetto, che arriva fino al meno 3 ma poco prima dell’intervallo subisce un mini-parziale di 4-0 che consente a Torino di andare negli spogliatoi sul +7 (34-41).

Nella ripresa i ragazzi di Di Paolantonio tornano a due punti di distanza ma poi l’attacco di Cento si blocca: la palla non gira come dovrebbe, si crea confusione che porta a tiri forzati che vengono respinti del ferro della Baltur. Nonostante ciò, Torino non ne approfitta appieno e non allunga le distanze. Il terzo periodo si chiude sul 48-57 e Cento ha ancora speranze di rientrare in partita.

Nell’ultimo quarto la Sella prova ad alzare il ritmo ma non trova la via del canestro. Torino gestisce e allunga il vantaggio anche grazie alle giocate di Massone (19 pt.) che, entrato dalla panchina, sarà il top scorer del match che si chiude sul 66-82.

Proprio la differenza di punti prodotti dai giocatori subentrati a partita in corso può essere una delle chiavi che hanno portato gli ospiti alla vittoria: infatti, Centro trova solo 12 punti prodotti dalle riserve mentre Torino ben 35. Evidente anche la differenza a rimbalzo.

Ci sono ancora ampi margini di miglioramento per gli uomini di Di Paolantonio che probabilmente hanno ancora bisogno di un po’ di tempo per oliare i meccanismi e integrare al meglio i nuovi arrivi. Tempo a disposizione che non sarà tanto, visto che la Sella scenderà in campo venerdì 3 nell’anticipo contro Mestre e poi mercoledì 8 nel turno infrasettimanale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...