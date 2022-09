👉43/MA CENTOPASSI 2022

Il ritorno della manifestazione, dopo i due anni di stop, giunta quest’ano alla sua 43/ma edizione, ha lasciato tutto sommato soddisfatti gli organizzatori della Polisportiva Centese- settore podisti. Pur non arrivando ai numeri degli degli anni pre – pandemia, con 23 gruppi classificati, oltre 700 partecipanti nelle prove non competitive e quasi un centinaio in quella competitiva, sono numeri che fanno ben sperare per il futuro. Una quindicina di ragazzi/e che si sono sfidati sulla pista di atletica. Piu’ che buona la partecipazione dei ” centesi” a conferma che vi e’ la voglia di correre, camminare e di riprendere una normale vita di aggregazione.

Il percorso sugli 11,1 km, particolarmente impegnativo, vedeva chiudere in prima posizione col tempo di 36’10” l’ex atleta di casa Labouiti Moslim, secondo Rudy Magagnoli e terzo Falbo Armando. In campo femminile in 45’34” Barbieri Ramona, Mariagrazia Cece e Manuela Cremonini.

