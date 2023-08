“Auto Lamborghini in cupola Eurotarget “Sabato 2 settembre 2023 Dalle ore 11 alle ore 13, sarà disponibile un area espositiva con mostra di auto sportive moderne e storiche marchiate Lamborghini. La giornata è organizzata da Eurotarget in collaborazione col Classic Lamborghini Club tedesco che, dalla Germania, ripercorre le mitiche strade della Motor Vally arrivando alla Cupola ex Lamborghini ora sede principale di Eurotarget.

