👉BANCA CENTRO EMILIA: Sono 56 i ragazzi premiati nell’ambito dell’iniziativa “PREMI ALLO STUDIO EDIZ. 2021/22”

Sono 56 i ragazzi premiati nell’ambito dell’iniziativa Premi allo Studio ediz.2021-2022 che premia i giovani soci o figli di soci che si sono laureati o diplomati nell’anno scolastico 2020/2021. Giovedì la prima serata di premiazione alla Cena degli Auguri ai soci.

Per la 16° edizione dei Premi allo Studio di Banca Centro Emilia sono arrivate oltre 106 richieste dai giovani soci o figli di soci che hanno conseguito laurea o diploma nel 2021/2022 provenienti da tutto il territorio della banca; dal reggiano al bolognese da Ferrara alla provincia di Bologna. In ordine di graduatoria, basata, come da regolamento sulla votazione finale, 56 di loro riceveranno la borsa di studio messa a disposizione da Banca Centro Emilia per premiare il loro impegno per un montepremi complessivo di oltre 31mila euro. La cerimonia di premiazione si articolerà in diverse sedi seguendo il roadshow della banca per rivolgere ai soci gli auguri ; la prima giovedì 1 Dicembre alla Sala Polivalente di Casumaro, la seconda il 6 al Ristorante “le Vele” di Lido degli Estensi e la terza il 13 Dicembre a Fogliano (RE) presso il Ristorante “Violella”.

I premi verranno consegnati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Accorsi e dal Direttore Generale della Banca Giovanni Govoni il quale, parlando della manifestazione che ritorna dopo 2 anni a svolgersi in presenza, dice: “Considero i Premi allo Studio la manifestazione più autentica della nostra fiducia nelle nuove generazioni; sono orgoglioso di premiare il talento ed il valore dei nostri ragazzi e di incoraggiare il loro percorso di crescita professionale.”

Sono 15 i ragazzi premiati per il conseguimento del diploma superiore: Aruna Rossi, Simone Mascitti, Luca Ferroni, Valeria Gallerani, Lorenzo Ottani, Giulia Gessi, Enrico Govoni, Sara Gozzi, Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Gloria Tiramani, Beatrice Marconi, Nicole Bonora, Giorgio Baroncini, Nicolò Mazzini. 17 le borse di studio per la laurea triennale che verranno conferite a : Federico Ferri, Christian Mazzacani, Silvia Brighenti, Anna Giaroli, Eleonora Guerra, Giuditta Faggioli, Gaia Balboni, Sara Incerti, Gabriele Bertani, Manuel Peli, Nicholas Mazzeo, Federico Massaro, Arianna Ferrarini, Elisa Vacondio, Rebecca Fontanesi, Chiara Bonfrisco, Elena Fabbri.

Infine sono 24 i premiati per la laurea magistrale: Filippo Monti, Lorenzo Caprari, Guido Cassinadri, Martina Accorsi, Chiara Scagliarini, Beatrice Borghi, Sofia Cassanelli, Carlo Alberto Rebottini, Elisa Mammi, Tea Bergamini, Stefano Seminara, Sara Marchesini, Martina Neri, Greta Toni, Ilaria Tella, Giada Casadei, Margherita Vezzani, Letizia Cerlini, Fabrizio Bertolini, Andrea Domenichini, Arianna Zanarini, Benedetta Tamelli. Martina Iovanna, Fabio Ghidoni.

