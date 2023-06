👉BARCELLONA: Paolo Tirini ha vinto il Make Italy Green Award durante la convention delle reti 2023 di E.ON Energia

Paolo Tirini ha vinto il Make Italy Green Award durante la convention delle reti 2023 di E.ON Energia svoltasi a Barcellona, perché grazie alla capillarità dei Punti E.ON sul territorio da lui gestiti da anni, porta avanti numerose iniziative di promozione locale volte alla divulgazione del Brand E.ON, a far conoscere i servizi di efficienza energetica proposti da E.ON per rendere l’Italia più verde e di fidelizzazione dei clienti in linea con la visione e l’obiettivo di E.ON in Italia.

L’agenzia Paolo Tirini opera ufficialmente per conto di E.ON Energia ed in particolare si focalizza sulla vendita di energia pulita, gas e impianti fotovoltaici, caldaie e impianti di climatizzazione a famiglie, pmi e grandi aziende in Veneto ed Emilia Romagna. Il Partner opera nel sul mercato residenziale e business da oltre 19 anni, ad oggi conta otto dipendenti e tre agenti, suddivisi su 4 sportelli di proprietà in franchising con E.ON. In ottica di rafforzamento della presenza sul territorio da lui gestito, Paolo Tirini prevede, nel 2024, l’apertura di due ulteriori sportelli, per offrire sempre più servizi ed assistenza ai clienti di zona”.

