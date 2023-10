👉CARTELLO CON MINACCE VERSO GLI ITALIANI IN PIAZZA A CENTO, FDI CONDANNA L’ACCADUTO

Sabato mattina in piazza del Guercino è apparso un cartello riportante frasi minacciose e allarmanti contro i cittadini Italiani.

Francesca Caldarone e Alessandro Guaraldi, Consiglieri di Fratelli d’Italia a Cento commentano così l’accaduto:

<<Si tratta di un fatto da non sottovalutare. Da mesi segnaliamo e denunciamo i problemi di sicurezza nel cuore nostro centro storico ma purtroppo l’attuale maggioranza sembra non dare peso alle preoccupazioni e alle denunce di un numero sempre crescente di cittadini e di commercianti.

Da anni FDI ritiene che il tema della sicurezza sia di primaria importanza, portando sui tavoli del Consiglio Comunale proposte concrete e realizzabili per migliorare la situazione, anche se nonostante il nostro essere propositivi le risposte dell’amministrazione continuano a non arrivare. La crescente insicurezza, lo svuotamento della piazza e del commercio locale, il tema dell’illuminazione pubblica e non per ultimo il problema della trascuratezza delle frazioni devono tornare centrali nel dibattito politico centese, come noi chiediamo. L’auspicio è che questa amministrazione finalmente prenda atto della situazione e che ascolti i cittadini e le nostre proposte>>.

il cartello apparso in Piazza del Guercino a Cento

Guaraldi e Caldarone

