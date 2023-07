👉CAU (Centro assistenza urgenza): dove sono e come funzionano

Si occupano di casi a bassa complessità clinica

L’accesso è diretto

Accesso diretto, équipe multi-professionale, risposte rapide. A Ferrara, Comacchio e dal 3 luglio anche a Copparo, è attivo il CAU (Centro di assistenza urgenza) un nuovo modello di sanità territoriale e che fa parte della riforma messa a punto di recente dalla Regione per l’emergenza-urgenza.

Il CAU, che è un’evoluzione più articolata dell’Ambulatorio a bassa complessità (Ambulaotrio ABC), è un servizio pensato per gestire casi urgenti ma a bassa complessità clinica.

Si inserisce all’interno di un progetto che le Aziende sanitarie ferraresi, sulla stregua di quanto previsto dal coordinamento regionale per l’emergenza -urgenza, hanno realizzato per ridurre le attese in Pronto soccorso.

Il Centro di assistenza urgenza è dunque un servizio in grado di dare una risposta a tutti quei cittadini che presentano urgenze a bassa complessità (codici bianchi e verdi). Non eroga invece prestazioni di tipo pediatrico e per donne in stato di gravidanza.

A Ferrara e Comacchio, ma presto il riscontro sarà uguale anche per Copparo, i CAU sono degli ambulatori che erogano un servizio che nel tempo è stato sempre più apprezzato dai cittadini perché di fatto è un servizio in grado di dare una risposta più veloce e di prossimità a coloro che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, come ad esempio dolore articolare, muscolare, febbre o piccole ferite.

Le prestazioni che si effettuano nei CAU sono ad accesso diretto (senza appuntamento, ndr) e sono gratuite per i residenti in provincia e in regione.

Il CAU, è bene ribadire, effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida ed appropriata risposta nell’area delle Cure primarie, in integrazione all’attività svolta dal Medico di medicina generale, dal medico della Continuità assistenziale (ex Guardia medica)e, durante il periodo estivo sui Lidi di Comacchio, della Guardia medica turistica.

Dove sono i CAU.

A Ferrara:

Si trova nella Casa della Salute/Comunità Cittadella San Rocco – Settore 19 – ed è aperto dalle ore 8 alle ore 20.

Dal lunedì al venerdì si accede dall’ingresso in Giovecca n. 203 o da Rampari S. Rocco n. 15, il sabato e la domenica e nei festivi si accede dall’ingresso del servizio di Continuità assistenziale/Guardia medica in corso Giovecca n. 199 (ex ingresso pronto soccorso).

A Comacchio:

Si trova presso l’Ambulatorio 1 – Stanza 1085, situato al primo piano della Casa della Salute/Comunità di Comacchio (via Raimondo Felletti 2). L’ambulatorio è aperto tutti giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20.

A Copparo:

Si trova al secondo piano della Casa di comunità “Terra e fiumi” ed è aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì alla domenica.

Per avere maggiori informazioni sul Cau basta andare su questo link del sito di Azienda Usl dove sono presenti tutti i CAU attivati fino ad oggi nel Ferrarese.

