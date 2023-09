👉CENTO: Si riunisce la Commissione Ospedale’ presieduta da Marco Pettazzoni

Situazione Ospedale di Cento: qualcosa si muove. E’ infatti prevista per mercoledì 20 l’audizione della Direzione Generale della USL di Ferrara per la situazione del punto nascite e del pronto soccorso del SS.ma Annunziata di Cento.

Mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 18.30

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni speciali per materia, a nome del Presidente della Commissione Speciale Temporanea “Ospedale” sig. Marco Pettazzoni, è convocata la riunione della commssione presso “Palazzo del Governatore” secondo piano, “Sala dell’Identità Civica Albano Tamburini” in Piazza del Guercino, 39 a Cento, per il giorno giovedì 1 giugno 2023, alle ore 19.00, per trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1. Audizione della direzione generale dell’Asl di Ferrara per la situazione del punto nascite e del pronto soccorso dell’ospedale di Cento;

