👉CENTO – STAZIONE DI POSTA: Ecco come sarà

A margine del nostro articolo di poche ore fa (link all’articolo) siamo riusciti ad avere il progetto del punto posta che sorgerà nei locali adiacenti alla bocciofila. Un progetto sicuramente complesso che prevede la rifunzionalizzazione dell’edificio attualmente dismesso che come ben sappiamo è ubicato in un’area centrale a prevalente destinazione residenziale: la rifunzionalizzazione del manufatto sarà ottenuta a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione completa, necessaria al fine di superare i limiti costruttivi, tipologici connessi alla significativa anzianità di costruzione dell’edificio. Il nuovo spazio dedicato alla Stazione di Posta occuperà l’intero piano primo della struttura, con accesso pertinenziale dal piano terra, dotato di impianto ascensore e

sarà dimensionato per accogliere 10/12 ospiti per il pernottamento notturno con possibilità di disporre di ulteriori 10 posti per l’esclusivo consumo dei pasti e/o l’eventuale

utilizzo delle dotazioni igienico sanitarie. La struttura avrà anche degli uffici amministrativi, un posto letto per operatore notturno, spogliatoi, docce, un locale adibito a refettorio, una sala fumatori, locali lavanderie e uno per animali da affezione. I posti letto, in tutto 12, saranno suddivisi in tre stanze.





