👉CHIESA DEL ROSARIO: Quale futuro?

La Chiesa del Rosario di Cento rappresenta uno degli ultimi “baluardi” di quello che è stato uno degli eventi più drammatici della storia del nostro comune, è lì che ci ricorda che c’è stato il terremoto, fra il disinteresse dei più, più che sono tutti concentrati sulla Pinacoteca e il Teatro.

La Chiesa del Rosario venne edificata fra il 1633 e il 1644 per volere dell’Arciconfraternita del Rosario, di cui in quegli anni fu priore il Guercino e infatti da molti è sempre stata considerata come “la chiesa del Guercino”, ma non è certo solo questo il motivo: la quinta cappella a sinistra è detta “la cappella del Guercino”, in quanto il pittore la volle per sé e la propria famiglia, curandone l’allestimento: la pala principale raffigura la Crocifissione.

Insomma la Chiesa oltre che essere una delle più antiche di Cento è anche la costruzione religiosa più importante e, come abbiamo scritto già da queste colonne, stringe il cuore vederla in totale stato di abbandono; sì perché non si ha notizia di nessun “inizio cantiere”. Siamo in Italia e molto probabilmente non si sa chi ci deve mettere mano.

Quello però che sappiamo è che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel bilancio di missione per l’anno 2013 aveva deliberato un contributo per il restauro della chiesa di 13mila euro; sappiamo anche che la Chiesa è posta sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Ferrara.

Ma tutela vuole solo dire “teniamola così come è?” oppure bisognerebbe magari attivarsi affinché si possa parlare di lavori di restauro?

Sul bellissimo sito “Cento la città del Guercino” (www.guercinoacento.it) si fa un elenco dei luoghi guerciniani, e la chiesa è citata però in pochissime righe.

A Cento c’è un sodalizio di imprenditori per la cultura, nessuno che possa interessarsi di questa splendida chiesa, di cui rischiamo di dimenticarci, anche se è a pochi passi dalla Pinacoteca che tra poche settimane vedrà aprire le proprie porte?

