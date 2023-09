👉COSA FA L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ? Le risposte alle tante domande giunte in Redazione

COSA FA L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ? Sono davvero tantissime le persone che hanno contattato la nostra Redazione per avere maggiori dettagli in merito al servizio attivato di recente nel nostro territorio. Abbiamo pensato dunque di riassumere brevemente e in maniera chiara le funzioni della nuova figura professionale:

Per ogni paziente viene predisposto un piano assistenziale personalizzato e quindi mirato ad una presa in carico complessiva e a tutto tondo, che va dalla prevenzione, all’assistenza e agli aspetti riabilitativi. Il professionista lavora in stretto raccordo col servizio di assistenza domiciliare, con il medico di famiglia dell’assistito e con le altre figure professionali che lo hanno in carico. E nel dettaglio:

Valuta, in stretta collaborazione con il medico di famiglia, i bisogni assistenziali dei cittadini nelle diverse fasi della vita (bambino, adolescente, adulto e anziano, famiglie e comunità)

Il suo ruolo è assistenziale e in particolare nell’ambito dei nuclei famigliari, sia al domicilio del paziente, sia in ambulatorio o nelle strutture intermedie e di lungodegenza in cui viene ricoverato.

Valuta i fattori di rischio presenti sul territorio informando ed educando i cittadini, le famiglie e la collettività, promuovendo interventi di prevenzione, incentivando miglioramenti degli stili di vita e correggendo i comportamenti sbagliati;

Supporta le famiglie in difficoltà ad individuare rapidamente eventuali problemi di natura assisenziale o sociosanitaria per collaborare alla loro risoluzione;

Facilita l’integrazione tra gli ospedali e i Servizi territoriali per dare una risposta appropriata ai bisogni di salute dell’individuo della famiglia e della comunità;

Collabora con tutti i Servizi dedicati alle persone: sanitari, sociali, associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini ed enti locali facilitando i percorsi di integrazione e mettendo al centro dell’azione il cittadino.

È presente nel processo di educazione sanitaria per il potenziamento delle autonomie dei cittadini, dei loro familiari e dei loro caregiver, per offrire supporto e sostegno affinché riescano a trovare soluzioni ai loro problemi.

COME SI ATTIVA

Il servizio può essere attivato direttamente dal cittadino, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, tramite accesso diretto in ambulatorio, e-mail e contatto telefonico (vedi sopra).

Per ulteriori informazioni su servizi offerti, modalità di attivazione, orari e contatti, è possibile consultare il sito www.ausl.fe.it/argomenti/come-e-dove-curarmi/infermiere-di-famiglia-e-di-comunita

Ricordiamo che nel comune di Cento sono attivi anche l’ambulatorio IFEC di Cento Città, in via del Cremonino 10. Il servizio apre al pubblico senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13.

I contatti: telefono 051.6838147 – Cell. 334/9913649 – mail: ifc.cento@ausl.fe.it

e quello di Reno Centese che apre al pubblico senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13

I contatti: Tel. 0516838531 – mail: ifc.renocentese@ausl.fe.it

Infermieri di riferimento: Laura Riccioli – Baglieri Damiano

