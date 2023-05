👉Dalla CTSS di ieri buone notizie sul Pronto Soccorso di Cento – “Nessuna chiusura”

“Per i centesi, come per l’intera provincia, oggi è un giorno positivo.” Così il sindaco di Cento Edoardo Accorsi: “Lo è grazie all’impegno profuso da tanti, sicuramente grazie alla serietà del lavoro svolto dall’AUSL di Ferrara di concerto con la Regione Emilia-Romagna. La nostra attenzione e il nostro lavoro a tutela dei presidi sanitari territoriali continueranno a essere costanti e puntuali.

Il Pronto Soccorso resterà a Cento, non verrà chiuso né ridimensionato. Il sindaco Edoardo Accorsi: «Accogliamo con favore le parole della Direttrice Generale Monica Calamai: gli attuali Pronto Soccorso della provincia, nonostante la crisi di personale dell’emergenza-urgenza, rimarranno tali, compreso quello di Cento. In questo esito è stato fondamentale il percorso di unificazione delle due aziende e la pronta e unitaria risposta della cittadinanza alle ipotesi di ridimensionamento»

La Direttrice Generale Dott.ssa Calamai ha riferito ieri in CTSS, durante l’illustrazione dei bilanci consuntivi dell’azienda ospedaliera che i quattro Pronto Soccorso della provincia di Ferrara attualmente in funzione rimarranno tali, nessuno di questi verrà chiuso. È una notizia che apprendiamo con soddisfazione, che arriva dopo un periodo di confronto, discussione serrata e quotidiana con l’AUSL e con l’assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Raffaele Donini. La situazione andrà monitorata periodicamente al fine di impiegare al meglio le risorse professionali disponibili, che si cercherà continuamente di implementare, con bandi ad hoc. Le ragioni di questa riforma che sta coinvolgendo l’intera Emilia-Romagna sono comprensibili e basate su dati di fatto: mancanza strutturale di personale preparato all’emergenza urgenza, dimissioni repentine e inaspettate, mancata copertura degli extra costi covid sostenuti dalle Regioni e quanto di altro è stato spiegato nella precedente CTSS direttamente dalle parole dell’Assessore Donini. A riconoscerlo c’è un intero dibattito nazionale sulle gravi condizioni nel quale versa l’intero sistema sanitario nazionale, ampiamente sotto finanziato da tempo con diverse Regioni a rischio commissariamento. Come sindaco, pur riconoscendo questa situazione, assieme ad altri amministratori ho chiesto alla Regione sin dal primo momento che gli effetti di questa riforma sulla nostra provincia venissero ben meditati valutando gli impatti positivi che l’unificazione delle due aziende sta avendo, anche in termini di gestione del personale; così come fossero da valutare gli effetti positivi sui Pronto Soccorso dovuti all’adozione del See and Treat e del Fast Track Dopo aver ascoltato le parole della DG Calamai in CTSS possiamo dire che così è stato. Il percorso di unificazione delle due aziende sanitarie – Ausl e Aosp -, insieme a nuovi modelli organizzativi più efficaci, è stato fondamentale nella determinazione di questo risultato positivo per Cento e per l’intera Provincia. Oltre a questo, la nostra città, ha saputo far sentire la propria posizione, con rispetto nei modi, nei toni e nella sostanza. Far emergere, grazie alle diverse iniziative nate in città in queste settimane, la vicinanza dei centesi al proprio ospedale e al proprio Pronto Soccorso è stato molto importante. Averlo fatto cercando l’unitarietà delle forze politiche, come auspicato dal presidente del Consiglio Comunale Matteo Veronesi e dal sottoscritto, ha sicuramente dato maggior autorevolezza al nostro impegno a tutela del Pronto Soccorso.



Cento 9 maggio 2023 – Si è svolta ieri, lunedì 8 maggio, presso la Sala consiliare della Provincia di Ferrara, la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (CTSS) alla presenza della Direttrice Generale delle Aziende sanitarie Dott.ssa Monica Calamai, delle rappresentanze sindacali e dei sindaci del territorio. Iscritti all’ordine del giorno i punti relativi ai bilanci consuntivi delle due aziende ospedaliere per l’anno 2022. L’illustrazione dei bilanci è stata l’occasione per la DG Calamai per aggiornare la CTSS in merito alla declinazione su base provinciale della proposta di riforma del sistema emergenza urgenza recentemente intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna. Per la Provincia di Ferrara nessun impatto sulla riconversione dei quattro Pronto Soccorso attivi: Cona, Delta, Cento e Argenta rimarranno tali.

«La Direttrice Calamai ha riferito ieri, durante l’illustrazione dei bilanci consuntivi dell’azienda ospedaliera – commenta il sindaco di Cento Edoardo Accorsi – che i quattro Pronto Soccorso della provincia di Ferrara attualmente in funzione rimarranno tali, nessuno di questi verrà chiuso. È una notizia che apprendiamo con soddisfazione, che arriva dopo un periodo di confronto, discussione serrata e quotidiana con l’AUSL e con l’assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Raffaele Donini. La situazione andrà monitorata periodicamente al fine di impiegare al meglio le risorse professionali disponibili, che si cercherà continuamente di implementare, con bandi ad hoc.».

«Le ragioni di questa riforma che sta coinvolgendo l’intera Emilia-Romagna – prosegue Accorsi – sono comprensibili e basate su dati di fatto: mancanza strutturale di personale preparato all’emergenza urgenza, dimissioni repentine e inaspettate, mancata copertura degli extra costi covid sostenuti dalle Regioni e quanto di altro è stato spiegato nella precedente CTSS direttamente dalle parole dell’Assessore Donini. A riconoscerlo c’è un intero dibattito nazionale sulle gravi condizioni nel quale versa l’intero sistema sanitario nazionale, ampiamente sotto finanziato con diverse Regioni a rischio commissariamento. Come sindaco, pur riconoscendo questa situazione, assieme ad altri amministratori ho chiesto alla Regione sin dal primo momento che gli effetti di questa riforma sulla nostra provincia venissero ben meditati valutando gli impatti positivi che l’unificazione delle due aziende sta avendo, anche in termini di gestione del personale; così come fossero da valutare gli effetti positivi sui Pronto Soccorso dovuti all’adozione del See and Treat e del Fast Track».

Accorsi: «Dopo aver ascoltato le parole della DG Calamai in CTSS possiamo dire che così è stato. Il percorso di unificazione delle due aziende sanitarie – Ausl e Aosp -, insieme a nuovi modelli organizzativi più efficaci – osserva infine Accorsi – è stato fondamentale nella determinazione di questo risultato positivo per Cento e per l’intera Provincia. Oltre a questo, la nostra città, ha saputo far sentire la propria posizione, con rispetto nei modi, nei toni e nella sostanza. Far emergere, grazie alle diverse iniziative nate in città in queste settimane, la vicinanza dei centesi al proprio ospedale e al proprio Pronto Soccorso è stato molto importante. Averlo fatto cercando l’unitarietà delle forze politiche, come auspicato dal presidente del Consiglio Comunale Matteo Veronesi e dal sottoscritto, ha sicuramente dato maggior autorevolezza al nostro impegno a tutela del Pronto Soccorso. Per i centesi e per le centesi, come per l’intera provincia, oggi è un giorno positivo. Lo è grazie all’impegno profuso da tanti, sicuramente grazie alla serietà del lavoro svolto dall’AUSL di Ferrara di concerto con la Regione Emilia-Romagna. La nostra attenzione e il nostro lavoro a tutela dei presidi sanitari territoriali continueranno a essere costanti e puntuali»

