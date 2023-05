👉EUROTARGET PER GLI ALLUVIONATI: LANCIA UNA RACCOLTA DI MATERIALI UTILI

Stefano Chierici, CEO Eurotarget

Partono anche da Pieve di Cento gli aiuti per gli alluvionati della Romagna. Fino a domani, 27 maggio, alle 19, EuroTarget, concessionaria auto multi marca con sede in Via Provinciale Bologna, 2/G, sta raccogliendo materiale da portare nel Faentino.

Lunedì 29 partiranno diversi carichi dalla concessionaria che, proprio per questa ragione, rimarrà chiusa.

“Non poteva restare indifferenti davanti a una tragedia così grande – ha commentato Stefano Chierici CEO dell’azienda -, così ci siamo informati e abbiamo raccolto una serie di richieste alle quali stiamo dando risposte in queste ore. In particolare ci è stato segnalato che servono tira acqua, pale e vanghe, idropulitrici, guanti da lavoro e stivali di gomma. Chiunque lo desideri può portare in concessionaria, fino a domani alle 19, il materiale che ha a disposizione. Lunedì mattina alle 8 partiremo per le consegne in Romagna, cercando in questo modo di fare la nostra parte”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...