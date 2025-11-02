👉Ferrara. Si getta nel fossato del castello “Estense”: donna salvata da carabiniere eroe.

Erano le 07.30 del 2 novembre e due carabinieri, effettivi alla Stazione di Ferrara, avevano iniziato da poco il servizio di pattuglia, percorrendo a bassa velocità un corso Martiri della Libertà ancora immerso nella nebbia. Giunti nei pressi di piazza Savonarola, i militari hanno subito notato, in piedi sul muretto posto alla destra del grande cancello in ferro che consente l’accesso al fossato del castello, la figura di una donna. Intuita la pericolosità della situazione, i due hanno arrestato la macchina e si sono avvicinati alla stessa. La donna, successivamente identificata in una 43enne residente fuori provincia, si era tolta i vestiti e minacciava di buttarsi nell’acqua del fossato, pronunciando frasi sconnesse inerenti a una delusione d’amore. Mentre il capo equipaggio interloquiva con la donna cercando di convincerla a scendere dal muro, l’altro militare contattava la Centrale Operativa richiedendo l’invio sul posto di un’ambulanza. Ad un certo punto, mentre la donna parlava con i due carabinieri, improvvisamente si è voltata verso il castello e si è gettata in acqua. Data la drammaticità della situazione, senza pensarci un secondo di più, uno dei due carabinieri si è tolto il cinturone, ha scavalcato il muretto di cinta e si è gettato in acqua. Una volta raggiunta la donna, che in preda al panico gridava a gran voce aiuto, il carabiniere l’ha cinta con le sue braccia e l’ha mantenuta a galla fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che, dopo aver forzato il cancello in ferro, hanno raggiunto la sponda e con l’aiuto del militare l’hanno estratta dall’acqua. La stessa, scossa ma in buono stato di salute, è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118. Al giovane carabiniere invece, risultato illeso in seguito all’evento, è giunto il plauso della scala gerarchica per la tempestività, il coraggio e lo spirito d’iniziativa dimostrati con il suo gesto. Qualità, che unite a grande altruismo e generosità, hanno consentito di salvare una vita umana.

