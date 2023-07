👉Il gruppo Rinascimento Holding Italia si è aggiudicato il Gand Hotel Bologna di Pieve di Cento

Il gruppo Rinascimento Holding Italia ha comunicato che il complesso alberghiero Grand Hotel Bologna è stato aggiudicato all’asta per la somma di 3.250.000 “dalla nostra società del gruppo: LA TORRE SRL. Il complesso verrà gestito, compreso il centro sportivo e il centro medico, da 3 società del gruppo Rinascimento Holding Italia: Produzioni Eventi Italia, Food & Beverage Italy, Cento Medical Center. L’amministratore Unico, contattato al telefono, ha dichiarato la “volontà di valorizzare il Complesso che riveste un grande interesse per il territorio, sia dal punto di vista economico-occupazionale che dal punto di vista del prestigio che il Gran Hotel Bologna ha, negli anni, significato per le comunità di Pieve e di Cento”.

