👉Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti in visita a Persiceto

Dopo le visite dei giorni scorsi ad alcuni comuni dell’Appennino bolognese, mercoledì 17 maggio il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, sarà presente a San Giovanni in Persiceto per un saluto agli amministratori comunali. Alle ore 13.45 di mercoledì 17 maggio nella Sala del Consiglio del Municipio di Persiceto (corso Italia 70) il sindaco Lorenzo Pellegatti e la giunta comunale accoglieranno il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare i consiglieri comunali, i presidenti delle consulte di frazione e i rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine.

