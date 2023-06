👉IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PUBBLICATO LO SCHEMA CONTRATTO AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – VIDEO

Di Marco Cevolani

Come annunciato e da molto vociferato l’amministrazione comunale mette mano alla gestione degli impianti sportivi comunali; proprio oggi è stato pubblicato all’albo pretorio lo schema di contratto di affidamento in appalto del servizio di gestione degli impianti sportivi del nostro comune, corrispondenti al seguente elenco: Lotto 1 Impianto sportivo comunale denominato “Spallone”;▪ Lotto 2 Impianto sportivo comunale di atletica leggera “Tullio Gonnelli”;

▪ Lotto 3 Impianto sportivo comunale Bocciofila centese;

▪ Lotto 4 Impianto sportivo comunale di Buonacompra;

▪ Lotto 5 Impianto sportivo comunale “Marcello Merighi” di Casumaro;

▪ Lotto 6 Impianto sportivo comunale “La Bombonera” di Corporeno;

▪ Lotto 7 Impianto sportivo comunale “V. Banzi” di Reno Centese;

▪ Lotto 8 Impianto sportivo comunale “Ermes Govoni” di XII Morelli;

▪ Lotto 9 Impianto sportivo tennistico comunale di XII Morelli.

La suddivisione in lotti e la pubblicazione di un un unico “schema di contratto” è servito, come ha precisato il Vicesindaco Salatiello: “a non fare 9 bandi diversi, in sostanza – spiega – i criteri di affidamento sono univoci, ma le convenzioni saranno 9 diverse per 9 operatori (Asd) dato che si può partecipare a uno solo “Il Comune ha quindi deciso “di attivare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – come riportato sulla determina – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare l’operatore economico” al quale affidare il servizio di gestione dell’impianto sportivo in questione.

