👉LETTERA AL DIRETTORE: “Le poche … luci sulla città

Buonasera Direttore

, le chiedo scusa per il disturbo e per scriverle direttamente. Mia moglie tutte le mattine si reca al lavoro in bicicletta (Pasticceria del Guercino) alle ore 4,30 e le luci sono spente , caso strano solo in una zona,. Durante il periodo invernale venivano spente alle ore 06,00. Ora nel periodo estivo vengo spente alle 4,30 ed è ancora buio. Le luci spente vanno dalla Rocca per via xx settembre fino a ponte vecchio compreso, via Falzoni Gallerani, via Bulgarelli e la via del pronto soccorso. Ora ho interpellato il Sindaco tramite mio figlio, ma non ho ricevuto risposta, anzi ho letto sui social che vengono spente per risparmiare, ma solo in una determinata zona di Cento? Lei, con le sue conoscenze, riesce a farmi dare un risposta? Basterebbe spegnerle alle 05,00 evitando anche di lasciare via libera ai male intenzionati (come già capitato). Grazie per l’eventuale risposta e scusi ancora per il disturbo.

Lettera firmata

