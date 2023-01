👉MODENA: Dal 21 marzo Stop al fumo nelle aree destinate ai bambini e agli ingressi di uffici pubblici, scuole, università, fermate del trasporto pubblico e cimiteri

MODENA – Limitazioni alle sigarette anche in diversi luoghi all’aperto. Dal 21 marzo scatteranno infatti divieti per i fumatori in specifiche zone della città destinate ad uso pubblico. La novità è stata introdotta attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli come richiesto dall’ordine del giorno votato all’unanimità dal consiglio comunale all’inizio dello scorso anno. Niente più “bionde” perciò nei seguenti luoghi: nelle aree destinate ai giochi dei bambini all’interno dei parchi e dei giardini pubblici, nelle aree vicine agli ingressi degli uffici pubblici, delle scuole, delle università, alle fermate del trasporto pubblico locale; sarà vietato fumare anche nei cimiteri. Il divieto sarà ben visibile sui cartelli che dovranno essere posizionati all’ingresso delle aree interessate. Per i trasgressori l’ordinanza prevede una multa di 50 euro. Il provvedimento – sottolinea il comune di Modena – è legato all’esigenza della tutela della salute dei non fumatori con particolare attenzione ai bambini e ai giovani e riguarda luoghi dove è più facile che le persone si ritrovino in gruppo, costrette a subire il fumo passivo, come ad esempio può essere l’attesa dei bambini al di fuori delle scuole o appunto le giostre dei parchi pubblici; la regola vale però anche per luoghi frequentati dagli adulti come gli ingressi di uffici pubblici o i cimiteri. FONTE modenaindiretta.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...