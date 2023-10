👉OPERATIVO IL NUOVO CANALE WHATSAPP

Come iscriversi e ricevere le notifiche

Per accedere al canale WhatsApp di areacentese se sei su mobile basta cliccare qui e successivamente su “Iscriviti”. Se invece sei su desktop, puoi inquadrare col cellulare il qr code che trovi qui sotto. In alternativa puoi cercare il nostro canale con la funzione “Trova canali” scrivendo areacentese. Dopo esserti iscritto al canale di areacentese, assicurati di cliccare l’icona della campana nella parte superiore dello schermo per ricevere le notifiche.



Dove trovare i canali

I canali visualizzati sono visualizzati nella scheda Aggiornamenti nell’app WhatsApp. Su un iPhone, puoi trovarlo accanto a “Chat”, “Chiamate” e “Community” nella parte inferiore dello schermo, mentre su Android è al centro nella parte superiore dello schermo nella sezione “Aggiornamenti”.

Privacy

A differenza delle chat private, i Canali sono uno strumento di trasmissione broadcasting, ovvero unidirezionale. La redazione pubblicherà gli aggiornamenti per tutti coloro che hanno scelto di ricevere i messaggi, siano essi testo, foto, video, adesivi o sondaggi. Per motivi di privacy, il numero di telefono e la foto del profilo dell’amministratore del canale non verranno condivisi con le persone che ricevono gli aggiornamenti. Allo stesso modo, seguire un canale non rivelerà il tuo numero di telefono all’amministratore o ad altri follower. I messaggi del canale WhatsApp verranno archiviati solo per 30 giorni prima di essere eliminati.

