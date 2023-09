👉PIEVE DI CENTO: Lutto nella comunità per la morte di Giulio Bargellini, un vero mecenate

Creatore del Museo MAGI 900 e vero mecenate della cultura Giulio Bargellini si è spento oggi all’età di 91 anni. “Oggi – scrivono i suoi collaboratori del MAGI – Giulio Bargellini ci ha lasciati, la sua presenza ci accompagnerà sempre nei tanti luoghi e creazioni che in questi anni ha realizzato.” Un uomo che nella sua lunga vita ha saputo amare come pochi la ‘sua’ Pieve di Cento. Grande imprenditore, geniale, aveva inventato il sistema di illuminazione di emergenza nella Sua OVA, che per tanti anni ha primeggiato sui mercati internazionali. Ma la sua vera, grande passione, era l’arte, a tutti i livelli. La sua dimora, a pochi passi dal centro storico di Pieve ne è l’emblema, tanto è ricca di sculture. Creatore del MAGI 900 che ha letteralmente costruito attorno ad un vecchio manufatto alle porte di Pieve. Un contenitore di arte che ha pochi rivali in Europa. Un uomo illuminato che, con la sua vivacità industriale e culturale, ha permeato tutti gli ambiti della vita del suo Paese e non solo.

Così il sindaco Luca Borsari: Condivido con tutti i Pievesi, e non solo, la triste notizia che ho ricevuto poco fa dalla voce rotta dal pianto di Laura, una delle sue figlie: questa notte, all’età di 91 anni, ci ha lasciati il nostro Cav. Giulio Bargellini. lo saluteremo insieme il prossimo lunedì alle ore 15.00 nella sua e nostra Collegiata. Pieve di Cento perde uno dei suoi figli, un uomo che con il genio di imprenditore e il suo smisurato amore per l’arte ha fatto risplendere Pieve agli occhi dei pievesi stessi e di tutti coloro che hanno imparato ad ammirare la nostra comunità e la nostra storia. Giulio ha saputo portare Pieve in tutto il mondo, ma senza alcun dubbio Giulio portava Pieve nel cuore. E Giulio sarà sempre nel cuore di Pieve e dei pievesi, lui e tutto ciò che ha saputo e voluto fare per Pieve. Riposa in pace, carissimo Giulio. Mi stringo in un forte e affettuoso abbraccio alla tua cara Maria e alle tue amatissime figlie.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Pieve di Cento lunedì 25 settembre alle ore 15.

