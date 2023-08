👉PIEVE DI CENTO: RUBAVANO GASOLIO DAI MEZZI D’OPERA PARCHEGGIATI NEI PRESSI DI UN CANTIERE: DENUNCIATI DUE RESIDENTI A CENTO. FONDAMENTALI LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sono accusati di avere rubato gasolio da cinque mezzi d’opera parcheggiati all’altezza del Ponte Nuovo di Pieve di Cento, a servizio del cantiere per la realizzazione della ciclovia Lungoreno. Si tratta di due italiani, un uomo ed una donna, residenti a Cento. La denuncia da parte delle vittime e l’immediata visione delle telecamere di videosorveglianza ci ha consentito di denunciare l’uomo per due episodi, mentre la donna avrebbe partecipato ad un solo episodio, conducendo l’auto utilizzata per trasportare le taniche con il carburante sottratto ai mezzi d’opera. Tutto è partito dalla denuncia presentata al nostro Comando dal responsabile del cantiere, che lamentava ripetuti furti del carburante, sottratti nella notte da ignoti ai mezzi d’opera parcheggiati nei pressi del cantiere.

Si parla di circa 800 euro di carburante, oltre ai danni subiti dai mezzi per riuscire ad estrarre il carburante dai serbatoi. Nei pressi del cantiere sono però collocate telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Pieve di Cento a tutela della sicurezza della zona. Le immagini, oltre che immortalare l’uomo, hanno consentito di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto e da lì risalire ai responsabili, che sono stati così denunciati per furto aggravato in concorso. Soddisfazione ha espresso il Sindaco del Comune di Pieve di Cento, Luca Borsari, che ha dichiarato: “Esprimo gratitudine verso chi non ha voluto lasciar passare questa ingiustizia subita ed esprimo grande gratitudine verso la professionalità e determinazione della nostra Polizia Locale, che ha raccolto la segnalazione e ha lavorato per giorni per arrivare ad identificare e poi denunciare questi due ladri”

