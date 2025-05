👉Presentata LA BELLA STAGIONE-Vivi l’Estate, vivi Cento! III edizione-dal 4 giugno al 30 luglio – il video sul canale youtube

In arrivo, da mercoledì 4 giugno a mercoledì 30 luglio p.v., la terza edizione de “La Bella Stagione” -Vivi l’estate, vivi Cento!– la rassegna di eventi estivi nel cuore pulsante di Cento, realizzata grazie alla sinergia di Comune di Cento/ Assessorato alla Cultura e Fondazione Teatro G.Borgatti.

30 appuntamenti che faranno convergere concerti, cinema, dj-set ma anche serate culturali, sfilate e iniziative collaterali tra Cento e frazioni con l’obiettivo di divertire ed intrattenere il pubblico di tutte le età nelle calde serate estive centesi.

Novità di questa edizione”indossiAMO-Cento. Rocca Fashion Night” in collaborazione con i commercianti del centro e –“Porticoso” Una città in scena-una due giorni di local food, arte e musica in strada che animerà le vie del centro storico!

Gli eventi, ad ingresso libero, si svolgeranno in collaborazione con 420, ACL Discoring, Cento in Vetrina, Uno turbo Club Italia, Officina Ferrarese, Biblioteca Ileana Ardizzoni, Tiramolla Beer Fest.

Questo il calendario degli appuntamenti della rassegna:

GIUGNO

Mercoledì 4 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Mercoledì 11 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Venerdì 13 – ore 21

DJ SET INDIE POWER (Piazza del Guercino)

a cura di Quattroeventi

Domenica 15 – dalle ore 9.30 (Centro Storico Cento)

RADUNO UNO TURBO

a cura di Uno Turbo Club Italia

Mercoledì 18 – ore 21

CASTLE GARDEN (Cortile interno Rocca)

a cura di Quattroeventi

Venerdì 20 Sabato 21 e Domenica 22 – dalle ore 18 (XII Morelli)

HAPPY CENTRO

a cura di Tiramolla Beer Fest

Sabato 21 -ore 21 I BIG BAND (Piazza del Guercino)

Un concerto dedicato ai grandi artisti che con la loro musica, le loro parole e il loro genio hanno contribuito ad emozionare intere generazioni lasciando un indelebile segno nella storia.

Martedì 24 – ore 21 (Piazza del Guercino)

NESSUNA PRETESA

musica italiana e internazionale che va dagli anni ’60, ’70, ’80, ’90 alle hit più famose del momento.

Mercoledì 25 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di quattroeventi

Sabato 28 – ore 21 (Piazza del Guercino)

QUATTRO QUARTI

vincitori del contest per artisti emergenti MUSICART

LUGLIO

Martedì 1 – ore 21

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Mercoledì 2 – dalle ore 17 (Centro Storico Cento)

CENTO SOTTO LE STELLE

raduno di auto storiche a cura di Officina Ferrarese.

Giovedì 3 – ore 21 (Piazza del Guercino)

VEEBLE

un vortice di fiati incandescenti, groove disco tropicali ed echi giamaicani

Venerdì 4 – ore 21- (Lumaca Arena -Casumaro)

PREMIO NARRATIVA SAN LORENZO

XIV edizione in collaborazione con la Biblioteca Ileana Ardizzoni

Venerdì 4 – ore 21 (Piazza del Guercino)

DJ-SET

a cura di Quattroeventi

Sabato 5 – ore 21 (Piazza del Guercino)

KIND OF KNOWLEDGE

vincitori del contest per artisti emergenti MUSICART

Lunedì 7 – ore 21.30 (Piazza del Guercino)

CINEMA

Martedì 8 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Giovedì 10 -ore 20 (Piazzale Rocca)

“IndossiAMO Cento. Rocca Fashion Night.”

sfilata di moda a cura dei commercianti del Centro.

Giovedì 10 -ore 21 (Piazza Guercino)

VASCO ROSSI TRIBUTE BAND

Max Broggio, Gli Angeli

Venerdì 11- dalle 18.30 (Centro Storico Cento)

PORTICOSO Una città in scena

artisti di strada, concerti e musica itinerante, negozi e vetrine animate e local food.

Sabato 12 dalle 18.30 (Centro Storico Cento)

PORTICOSO Una città in scena

artisti di strada, concerti e musica itinerante, negozi e vetrine animate e local food.

Lunedì 14 -ore 21.30 (Piazza del Guercino)

CINEMA

Martedì 15 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Martedì 22 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Mercoledì 23 – ore 21.30 (Piazza del Guercino)

CINEMA

Venerdì 25 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

“Smeraldina o la diplomazia delle donne”

Cornucopia Performing Arts Labs APS spettacolo teatrale a conclusione dello Stage Internazionale “L’Attore e la Maschera nella Commedia dell’Arte” – XVIIª edizione.

Venerdì 25 -ore 21 (Piazza del Guercino)

DJ-SET DISCORING

Martedì 29 – ore 21 (Cortile interno Rocca)

CASTLE GARDEN

a cura di Quattroeventi

Mercoledì 30 – ore 21.30 (Piazza del Guercino)

CINEMA

