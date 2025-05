👉Riappaltati i lavori del Teatro Borgatti

Con la determina n. 560 del 24 maggio il comune di Cento ha affidato “un appalto di lavori di ripristino con miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del maggio 2012” del teatro Comunale Giuseppe Borgatti all’RTI costituendo tra il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti (come mandataria) e Sgargi Srl (come mandante), l’impresa esecutrice sarà l’Associazione Cooperativa Muratori e Affini Ravenna (ACMAR) con sede legale in Ravenna.

L’importo a base di gara è stato di tremilioniseicentoquindicimila euro, con oneri per la sicurezza fissati in 187mila euro, lavori complementari per 167 mila euro e quinto d’obbligo per 794mila euro, per un totale di quasi 5milioni di euro.

In attesa che la nota vicenda giudiziaria mossa dal precedente operatore economico, muova i suoi passi, la macchina burocratica dei lavori intanto va avanti.

Sulla determina pubblicato oggi all’albo pretorio non sono indicate tempistiche dei lavori, lavori che la città ormai aspetta da più di dieci anni

